Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu no trecho entre as cidades de Tanabi/SP e Cosmorama/SP, no sentido capital-interior.

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta mobilizou equipes de emergência na noite desta segunda-feira (26.jan), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na altura do quilômetro 497, entre as cidades de Tanabi/SP e Cosmorama/SP, no sentido capital-interior.

De acordo com o apurado, devido à força do impacto, a motocicleta foi parar embaixo do caminhão e os veículos pegaram fogo. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse pela pista ou pela vegetação próxima.

O motociclista foi resgatado pelas equipes de socorro ainda consciente, mas apresentava ferimentos considerados graves e precisou de transporte imediato para uma unidade hospitalar. Até o momento, não foram divulgados detalhes atualizados sobre o quadro de saúde da vítima.

A Polícia Rodoviária esteve no local para sinalizar e controlar o tráfego, garantindo a segurança dos motoristas que passavam pela rodovia durante o trabalho do Corpo de Bombeiros. O trecho da pista exigiu atenção redobrada durante a remoção dos veículos carbonizados.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.