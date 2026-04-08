Votuporanguenses já podem contribuir com ideias para o Orçamento 2027 

Esta é a chance de apontar necessidades do seu bairro e ajudar a construir uma cidade cada vez melhor para todos.

A Prefeitura de Votuporanga abriu o período para que a população participe ativamente da construção do orçamento municipal de 2027. Até o dia 31 de maio, qualquer cidadão pode enviar sugestões de melhorias e investimentos por meio do site oficial (www.votuporanga.sp.gov.br).

A iniciativa proporciona gestão participativa e transparente, colocando o cidadão no centro das decisões sobre onde e como os recursos públicos devem ser aplicados. Na prática, é a oportunidade de a população indicar prioridades e contribuir diretamente para o desenvolvimento da cidade.

As sugestões enviadas poderão integrar três importantes instrumentos de planejamento: o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que define as metas e projetos para os próximos anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027, que orienta a elaboração do orçamento; e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027, que detalha como o dinheiro público será investido.

De forma simples, essas leis organizam o funcionamento da cidade, definindo investimentos e serviços em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança e assistência social. Ou seja, tudo aquilo que impacta diretamente o dia a dia da população passa pelo planejamento orçamentário.

Como participar

O envio das sugestões é feito de forma totalmente digital, pela Central de Atendimento disponível no site da Prefeitura. Caso ainda não tenha cadastro, o cidadão pode se registrar rapidamente na própria plataforma.

O sistema é seguro, segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e faz parte do programa Conecta Votuporanga, que moderniza o atendimento público, reduz o uso de papel e torna os serviços mais ágeis e acessíveis.

Para participar, o cidadão também pode acessar diretamente o link:

https://votuporanga.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&service=01HV1NGJV14NZC0QF6CDQKSRKJ