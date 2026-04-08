Caminhão perde o freio e invade chácara em Votuporanga 

O veículo transportava bobinas de aço. Apesar do susto, não houve feridos.

Uma carreta carregada com bobinas de aço perdeu o freio e parte do veículo invadiu uma chácara às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na manhã desta terça-feira (7.abr).

De acordo com informações apuradas no local, o motorista havia estacionado o veículo para realizar a entrega da documentação e descarregamento da carga em uma empresa, momento em que, por motivos que ainda serão apurados, o caminhão perdeu o freio e começou a se movimentar sozinho, saindo da pista.

Em seguida, desgovernado, o veículo atravessou a marginal da rodovia e só parou após invadir uma chácara próxima, causando danos materiais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas, mas o caso serve de alerta para a importância de procedimentos de segurança durante paradas operacionais, especialmente em veículos de grande porte.

A ocorrência chamou a atenção de moradores e trabalhadores que passavam pela região.

Ainda segundo o apurado, não houve necessidade de interdição prolongada do trânsito no local.