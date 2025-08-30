Votuporanguense pronta para estrear no Paulistão Feminino Sub-17 

As Panterinhas farão sua estreia neste sábado (30), às 15h, contra o Rio Branco, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Neste sábado, 30 de agosto, começa a primeira fase do Campeonato Paulista Feminino Sub-17 Petrobrás 2025. E pela primeira vez, as panterinhas farão sua estreia vestindo a camisa do Clube Atlético Votuporanguense (CAV). O time enfrentará o Rio Branco de Americana às 15h, na Arena Plínio Marin.

Estas jovens, segundo Alcir Camargo, que é o treinador do time, recebem apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, através de treinamentos no campo do CSU, transporte, uso de academia, entre outros suportes. Além disso, todas as competições que envolvem a Secretaria as meninas entram em campo, sendo que nos Jogos Regionais deste ano as atletas conquistaram medalha de prata no futebol feminino: “Estaremos usando a camisa do CAV e agradecemos imensamente pelo time estar abraçando o futebol feminino”, falou.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, disse que a partida promete ser um espetáculo de habilidade e determinação, com as jovens atletas mostrando todo seu potencial em campo: “A expectativa é alta entre as atletas e a torcida, que aguardam ansiosos por um grande desempenho da equipe. Com um elenco talentoso e comprometido, o CAV participa do Campeonato Paulista Feminino Sub-17 e busca iniciar a competição com uma vitória que promete impulsionar a confiança para os desafios seguintes.”