Pitbull escapa de residência e ataca criança em Fernandópolis 

O menino que supostamente tentava recuperar uma pipa caída próximo a residência da tutora do animal foi atacado no momento em a mulher abria o portão. Vítima foi socorrida e transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Um menino foi gravemente ferido em um ataque de pitbull na tarde desta quinta-feira (28.ago), em Fernandópolis/SP. O incidente ocorreu quando a criança tentava supostamente recuperar uma pipa que havia caído próxima à residência da tutora do animal.

Segundo relatos, o cachorro escapou pelo portão no momento em que a mulher o abria, investindo contra o garoto. A tutora, E.C.R., afirmou que tentou proteger a criança deitando-se sobre ela para evitar ferimentos mais graves.

A vítima foi inicialmente levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente a Santa Casa de Fernandópolis, mas devido à gravidade das lesões, com diversas mordidas na perna, precisou ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde passará por cirurgias de enxerto de pele.

A Polícia Civil abriu um termo circunstanciado de ocorrência policial por lesão corporal culposa para investigar a negligência na guarda do animal. A tutora do pitbull prestou depoimento, mas a mãe da criança, D.R.C., desmentiu a alegação de que a proprietária do animal havia se comprometido em arcar com as despesas médicas. Em um vídeo, a mãe afirma que não recebeu nenhum contato ou assistência da tutora.

O cachorro teria sido recolhido pelo Corpo de Bombeiros e entregue ao Centro de Controle de Zoonoses de Fernandópolis, já que a tutora manifestou falta de interesse em permanecer com o animal.

