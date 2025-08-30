Mostra Leão Amigo: projeto “Viver em Movimento II” promove saúde, bem-estar e qualidade de vida para pessoas idosas

Lar São Vicente de Paulo, realiza projeto custeado com recursos do Leão Amigo que promove atividades que resgatam o sentido de pertencimento, reforçando a importância do cuidado integral na terceira idade.

A série “Mostra Leão Amigo” segue visitando as entidades beneficiadas, com o intuito de apresentar as boas ações realizadas por meio dos recursos recebidos. Desta vez, a equipe realizou registros do projeto “Viver em Movimento II”, realizado no Lar São Vicente de Paulo, que promove saúde física, apoio psicológico, socialização e atividades que resgatam o sentido de pertencimento, reforçando a importância do cuidado integral na terceira idade.

Coordenado por uma equipe multiprofissional, o projeto conta com a dedicação da psicóloga Beatriz Suemi Kashima, da fisioterapeuta Gabriela Poreto e do profissional de Educação Física Marcos Faneco, que desenvolvem ações complementares para garantir bem-estar e autonomia aos participantes.

No campo da psicologia, as atividades envolvem acolhimento e interação, dinâmicas de grupo, oficinas criativas, encontros intergeracionais, celebrações de datas especiais. Essas ações contribuem para o fortalecimento da autoestima, o estímulo à convivência social e o desenvolvimento de aspectos cognitivos e socioemocionais.

Já as práticas fisioterapêuticas incluem treinamento para prevenção de quedas, envolve prevenção, exercícios em grupo, técnicas de fortalecimento, relaxamento e treinos respiratórios com o objetivo de preservar a independência dos idosos, reduzir riscos de acidentes e estimular hábitos que promovem longevidade saudável.

Paralelamente, as atividades de educação física trabalham o movimento e a vitalidade por meio de caminhadas orientadas, alongamentos, exercícios de equilíbrio e coordenação, sempre respeitando os limites de cada participante, visando melhorar a postura, ampliar a resistência corporal e manter a vitalidade.

Graças ao recurso proveniente do Leão Amigo, programa que destina parte do Imposto de Renda a projetos sociais de Votuporanga, o “Viver em Movimento II” oferece as pessoas idosas muito mais do que atividades, proporciona dignidade, saúde e momentos de alegria.

Para mais informações sobre os projetos do Lar Vicente de Paulo ou para agendamento de visitas, o endereço é Rua Germano Robach, nº 2.931, bairro Melhoramentos, o telefone é (17) 3421-6469. O site www.larsaovicentevotuporanga.com.br.