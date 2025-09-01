Votuporanguense estreia com vitória no Paulistão sub-17 feminino 

As Panterinhas aproveitaram o fator casa e venceram o Rio Branco, por 2 a 1, de virada, na Arena Plínio Marin.

Na tarde do último sábado (30.ago), a história do Clube Atlético Votuporanguense ganhou um novo capítulo. Pela primeira vez, a equipe feminina sub-17 entrou em campo oficialmente pelo Campeonato Paulista da categoria e fez bonito diante da torcida na Arena Plínio Marin.

Na Toca da Pantera, as meninas do CAV enfrentaram o Rio Branco com determinação e qualidade técnica, conquistando uma vitória por 2 a 1 logo na estreia, com todos os gols marcados no segundo tempo do duelo.

As visitantes abriram o placar com Celeste e as Panterinhas empataram sete minutos mais tarde com Ayla em cobrança de pênalti. Em seguida, as meninas do CAV viraram o marcador com Maju, novamente em penalidade máxima.

O resultado positivo foi celebrado não apenas como um triunfo, mas também como um marco para o futebol feminino em Votuporanga.

As Panterinhas voltam a campo no próximo sábado (6), às 15h, no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva (Dr. Adail Nunes da Silva), em Taquaritinga/SP, contra a poderosa Ferroviária.