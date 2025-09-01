Mulher grávida e homem são baleados dentro de carro em Rio Preto 

A mulher de 21 anos e o homem de 56 anos foram socorridos em estado grave para o Hospital de Base. Polícia investiga o caso como tentativa de homicídio.

Um homem de 56 anos e uma jovem grávida de 21 anos foram atingidos por tiros dentro de um carro, no fim da tarde deste domingo (31.ago), no Solo Sagrado, na zona norte de São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam em um veículo na Rua Beatriz da Conceição quando ouviram disparos contra o veículo que teriam sido efetuados pelo ocupante de uma motocicleta. A jovem foi atingida no ombro e na mão. Já o homem teve diversas perfurações.

Ainda segundo o BO, os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com o homem em estado grave, e encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto (HB). Não houve atualização do estado de saúde dos baleados até a última atualização desta reportagem.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso é investigado pela polícia.