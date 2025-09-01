Saev Ambiental realiza visitas em empresas de saneamento em Itu e Campinas 

Equipe do Departamento Comercial buscou conhecer novas tecnologias de gestão comercial e boas práticas em sustentabilidade.

Nos dias 14 e 15 de agosto, a equipe do Departamento Comercial da Saev Ambiental – formada por Eliéverson Zanfolin, Armando Rogério, Diego Mellin e Vinicius Nakabashi – realizou visitas técnicas à Companhia Ituana de Saneamento (CIS), em Itu/SP, e à Sociedade de Abastecimento de Águas e Saneamento S/A (Sanasa), em Campinas/SP.

O objetivo foi conhecer de perto os processos aplicados na área comercial e novas tecnologias voltadas para o gerenciamento e controle das atividades do setor, sempre com foco em aprimorar o atendimento aos usuários. Durante a programação, os representantes também puderam observar como as empresas aplicam conceitos de sustentabilidade, gestão ambiental e controle de qualidade nos serviços de saneamento básico.

Segundo o chefe do Departamento Comercial da Autarquia, Eliéverson Zanfolin, a experiência foi extremamente enriquecedora: “As visitas nos proporcionaram uma visão prática do gerenciamento em Salas de Situação e outros aspectos do atendimento comercial. Também reforçaram a consciência sobre o uso responsável da água e a importância de constantes investimentos em infraestrutura de saneamento”, disse.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, iniciativas como esta reforçam o compromisso da autarquia em buscar inovação e melhorias contínuas: “Ao trocar experiências com empresas referência no setor, fortalecemos nossa capacidade de oferecer um serviço cada vez mais eficiente, sustentável e de qualidade para a população de Votuporanga”, afirmou.