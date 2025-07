Votuporanguense é socorrido após afogamento em Cardoso

Homem de 79 anos foi resgatado no rio Marinheiro, sendo encaminhado para a Santa Casa de Cardoso, de onde foi transferido para o hospital de Votuporanga.

Um homem de 79 anos, morador de Votuporanga/SP, sofreu afogamento no último sábado (26.jul) no rio Marinheiro, Condomínio Beira Rio, em Cardoso/SP.

Segundo apurado, ele estava pescando com amigos quando entrou em uma área rasa do rio e acabou se afogando. Em seguida, os colegas conseguiram retirá-lo da água e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros-socorros no local, encaminhando-o para a Santa Casa de Cardoso. Posteriormente, o homem foi transferido para o hospital de Votuporanga. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O caso alerta para a importância de redobrar os cuidados mesmo em trechos rasos dos rios.