Sebrae-SP e Prefeitura de Ouroeste levam educação empreendedora para escolas municipais

Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) estará na rotina dos alunos do ensino fundamental.

A Prefeitura de Ouroeste assinou, nesta quarta-feira (28.jan), parceria com o Sebrae-SP para implantar o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) em escolas da rede municipal. A iniciativa tem como objetivo inserir conceitos de empreendedorismo no cotidiano escolar e desenvolver, entre os alunos do ensino fundamental, habilidades como autonomia, planejamento, cooperação e educação financeira.

O termo de adesão foi assinado pela analista de negócios do Sebrae-SP Leliane Petrocelli e pelo secretário municipal de Educação Rodrigo Sérgio dos Santos Oliveira. O programa também foi apresentado aos gestores da rede municipal, que serão responsáveis por coordenar o começo das atividades nas unidades de ensino.

Inicialmente, o Jovens Empreendedores será implementado em duas escolas. A primeira será a Escola Municipal José de Souza Cabral, do distrito de Arabá, aos alunos do 1º ao 9º e na Escola Municipal Maria Arminda de Godói, para os alunos do 4º e 5º ano.

Criado pelo Sebrae, o Jepp é voltado a estudantes do 1º ao 9º ano e oferece material didático estruturado, formação para professores e propostas pedagógicas práticas. As atividades incluem simulações de pequenos negócios, organização de feiras, projetos colaborativos e desafios que estimulam a tomada de decisão, a criatividade e o senso de responsabilidade. A metodologia é adaptada para cada faixa etária, com linguagem lúdica nos primeiros anos e conteúdos mais aplicados nas séries finais.

Segundo Leliane Petrocelli, a proposta busca desenvolver o protagonismo dos alunos. “O Jepp trabalha o empreendedorismo como competência de vida. O aluno aprende a identificar problemas, propor soluções, planejar ações e trabalhar em equipe. São habilidades que servem tanto para quem quer empreender quanto para a formação cidadã”, afirmou.