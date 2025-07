Cavinho vence o ECUS pelo Paulistão de base

Os duelos do sub-11 e sub-12 ocorreram neste domingo (27), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Este domingo (27.jul) foi de grandes atuações na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. As equipes sub-11 e sub-12 do Clube Atlético Votuporanguense receberam o ECUS em mais uma rodada do Campeonato Paulista e saíram com duas vitórias no tempo normal.

No sub-11, o CAV dominou o jogo do início ao fim e venceu o ECUS por 2 a 0, garantindo os 3 pontos. Nas penalidades, que decidem o ponto extra, o equilíbrio foi total, mas o ECUS levou a melhor por 7 a 6. Assim, o Cavinho somou 3 pontos (vitória no tempo normal); já o ECUS levou 1 ponto na bagagem (vitória nos pênaltis).

Já no sub-12, o CAV venceu por 2 a 0 no tempo normal e confirmou a boa fase vencendo também nos pênaltis, por 4 a 2. Resultado que garante os 4 pontos da rodada para o time alvinegro. Já o ECUS, voltou para casa sem arrancar nenhum ponto na Arena Plínio Marin.