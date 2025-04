Votuporanga ultrapassa 3 mil casos de dengue em 2025 

Município que registra três mortes confirmadas e duas sob investigação, também contabiliza 2.058 casos sob investigação.

Votuporanga/SP registra, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, desta sexta-feira (4.abr), 3.055 casos confirmados para dengue em 2025. A epidemia já ceifou três vidas no município que ainda investiga outras duas mortes.

Segundo esses mesmos dados, 2.058 possíveis casos aguardam desfecho laboratorial. Desde o início do ano também foram registrados 83 casos do sorotipo DENV3, 11 DENV2 e 1 DENV1; além de 12 de Chikungunya – outros 9 estão sob investigação.

Mutirão e nebulização veicular contra a dengue chega ao bairro São João

Seguindo com as ações de intensificação ao combate à Dengue, a Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde promoverá nova ação dividida em duas etapas com objetivo de fortalecer ainda mais outras medidas que já vêm sendo adotadas para eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que, além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya.

A primeira será um mutirão realizado neste sábado (5), das 7h às 13h, com visita dos agentes de saúde na área de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales” e a outra etapa ocorrerá na semana que vem, dias 7, 8 e 9, através de nebulização veicular, na mesma região, das 18h às 22h.

Com relação ao mutirão, a Vigilância Ambiental reforça a importância da população em receber os agentes em suas casas, sempre identificados com crachá e uniforme. Já sobre a nebulização veicular, a população recebe, através do carro de som que transita pelas ruas do bairro, instruções como deixar portas e janelas abertas para que a névoa (fumaça) entre e a ação seja eficaz. Outra orientação que os agentes passam aos moradores é para que protejam frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Prevenção

A Vigilância Ambiental orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

