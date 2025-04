Ecotudo Sul chega ao seu 62º dia fechado 

Atualmente, apesar dos planos para reabertura com segurança reforçada e controle de acesso, a unidade segue recebendo apenas pneus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

O Ecotudo Sul, criado pela Saev Ambiental, autarquia da Prefeitura de Votuporanga/SP, pioneiro na coleta de resíduos domiciliares e exemplo nacional de cuidado com o meio ambiente na última década, chega neste sábado (5.abr) ao seu 62º dia fechado. Atualmente o local está fechado para o grande público, recebendo apenas em horários determinados os carregamentos de pneus descartados, inclusive, por municípios vizinhos.

O fechamento do local ocorreu no domingo, dia 2 de fevereiro, segundo o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, após mais um episódio de violência contra a unidade. A criminalidade que assolava o Ecotudo Sul, se tornou devastadora após o final do contrato com uma empresa que prestava serviço no local. Sem vigilância, ladrões invadiram, arrombaram e roubaram objetos de valor, conforme retratado pelo Diário, em matéria especial denominada “Ecotudo Sul: de exemplo nacional à risco ambiental”, na edição de 27 de fevereiro.

Além da violência, as péssimas condições de conservação do prédio alugado por R$ 12.140,00/mês tornou a mudança de endereço uma saída cogitável para o gestor da Saev Ambiental, contudo, a tentativas de mudar para um novo espaço foram inviabilizadas.

Durante esse tempo, conforme noticiado pelo Diário, o empresário do setor de reciclagem automotiva, Adilson Donizete Gomes da Silva, segue reclamando do abandono e dos prejuízos causados pelos ataques de vândalos e ladrões no espaço. À reportagem, Silva contou que paga para usar o espaço há pelo menos oito anos e diante dos avanços da criminalidade, contratou segurança particular para proteger seus interesses no local, e que procurou a Justiça para alinhar as demandas.

No local, a reportagem também flagrou desmoronamentos e entradas de água pelo teto que está desabando em duas extremidades no galpão onde se armazena uma grande quantidade de pneus descartados, gerando preocupação com acúmulo de água e criação de focos do mosquito Aedes aegypti, em plena epidemia de dengue.

O assunto ganhou repercussão e gerou reação de vereadores na Câmara, motivando a passagem do superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, pela Casa de Leis para detalhar a situação enfrentada no local, além da visita de uma comitiva de parlamentares ao Ecotudo Sul.

Atualmente, segundo apurado, existem planos para reabertura da unidade nos próximos dias, com segurança reforçada e controle de acesso. Inclusive com reforço da Polícia Militar. Contudo, no momento, o Ecotudo Sul segue recebendo, apenas, pneus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

Ecotudos em funcionamento

As unidades do Ecotudo são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar em Votuporanga. Nas unidades das regiões Norte, Oeste e Leste podem ser entregues: resíduos de construção civil (até 1m³), metais, madeiras, móveis velhos, tecidos e calçados, vidros, isopor, resíduos de jardinagem (até 1m³), lixo eletrônico (baterias, sucata de computadores, pilhas, lâmpadas etc), animais mortos de pequeno porte (cães, gatos e outros animais domésticos), óleo de cozinha usado, materiais recicláveis (plástico, papéis e etc), lixo orgânico. É uma solução para reduzir o descarte irregular desses materiais em vias públicas e terrenos baldios, que geram problemas, como enchentes e de saúde pública.

O Ecotudo Norte fica localizado na Av. Sete, nº 2.440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Oeste fica no Alto da vicinal Nelson Bolotário (popularmente conhecida como Subida da Morte). Já o Ecotudo Leste está localizado na Av. Nasser Marão, nº 4.815, no bairro São Cosme.

