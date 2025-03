Votuporanga ultrapassa 2,7 mil casos de dengue em 2025 

Município que registra duas mortes confirmadas e duas sob investigação, também contabiliza 1.862 casos sob investigação.

Votuporanga/SP registra, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, desta segunda-feira 24.mar), 2.774 casos confirmados para dengue em 2025. A epidemia já ceifou duas vidas no município que investiga outras duas mortes.

Ainda segundo esses mesmos dados, no tocante a casos, 1.862 aguardam desfecho laboratorial. Desde o início do ano também foram registrados 68 casos do sorotipo DENV3, 4 DENV2 e 1 DENV1; além de 15 de Chikungunya – outros 7 estão sob investigação.

O Estado de São Paulo está se aproximando dos 300 mil casos de dengue em 2025, com o número de mortos chegando a 273. Além disso, há ainda 465 óbitos sendo investigados. Os dados são do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde, que alerta para o aumento da doença e a necessidade de intensificação das medidas de prevenção.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.