Motociclista fica ferido após acidente com caminhão na Rodovia Euclides da Cunha

Na manhã deste domingo (23.mar), um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 11h, uma motocicleta colidiu na lateral do caminhão, que trafegava pela Rodovia Euclides da Cunha no sentido Votuporanga/Cosmorama/SP. O acidente teria ocorrido, quando o motociclista tentava acessar a rodovia pela pista leste, momento em que foi atingido pela lateral do caminhão.

Em seguida, equipes de Resgate e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência e encaminhar o motociclista, que ficou levemente ferido, sendo encaminhado à Santa Casa. O estado de saúde não foi divulgado.

O trânsito na rodovia foi afetado momentaneamente, mas as autoridades conseguiram liberar a pista após o atendimento das vítimas e a remoção dos veículos.

A colisão causou danos significativos à moto, mas as circunstâncias exatas da dinâmica do acidente ainda estão sendo apuradas.