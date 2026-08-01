Votuporanga recebe 1ª Gincana com Fusca neste domingo

Evento do Vintage Club terá provas de habilidade, encontro de carros antigos e arrecadação de leite para o Fundo Social

O Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na Rodovia Votuporanga-Parisi, será palco neste domingo, dia 2/8, da 1ª Gincana com Fusca da região. A iniciativa é do Vintage Club de Votuporanga e reúne competição automotiva, exposição de veículos antigos e ação solidária.

A programação começa às 8h30. Na pista, os participantes disputam provas de habilidade, controle e precisão ao volante dos clássicos Fuscas. Paralelo às competições, acontece o encontro de carros antigos, aberto ao público.

A entrada é 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. A arrecadação vai atender famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Com classificação livre, o evento é voltado para toda a família e deve receber visitantes de Votuporanga e cidades da região. O objetivo, segundo os organizadores, é valorizar o antigomobilismo e estimular a solidariedade por meio de uma ação aberta à comunidade.