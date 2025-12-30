Votuporanga terá mais de 40 atletas na 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 

A tradicional prova de rua encerra o ano esportivo em São Paulo com percurso de 15 km.

Votuporanga fecha 2025 mantendo uma tradição recente, mas já solidificada, pelo segundo ano consecutivo, a cidade das brisas suaves terá uma representante na elite da Corrida Internacional de São Silvestre: Karina Franzin, de 37 anos, que participou da edição de 2024 da prova e terminou na 20ª colocação geral, estará novamente no páreo.

Além da multicampeã e símbolo da modalidade no município, Votuporanga terá mais de 40 representantes em busca de fazer história na prova mundialmente conhecida, sob a liderança de outro pilar do esporte, José Roberto Medalha.

Segundo Medalha, mais do que competir, o objetivo do grupo é levar o nome de Votuporanga para um dos eventos esportivos mais tradicionais do país: “Cada quilômetro percorrido representa meses de treino, superação pessoal e o trabalho incansável”, afirmou.

Confira a lista dos atletas: Alexandre Favaro, Alexandre Magno, Amanda Salmim, Amanda Carvalho, Arthur Salmin, Beatriz Rocha, Carla de Oliveira, Cristiane Brumato, Dionisio Caetano, Diego Lourenço, Eliete Guilherme, Evander Lucas, Flavio Pires, Felipe Caldeira, Fernanda Mistrelo, Genivaldo Evangelista, Igor Ribeiro, João Pereira, José Medalha, Joseane Spurio, Joyce Adeline, Leandro Borges, Leonardo Ferreira, Luana Teixeira, Luana Bruger, Lucas Santos, Lucas Rodrigues, Lucas Kunihira, Lucas Cubo, Luma Caparroz, Mauricio Padilha, Mirian Borges, Monaiza Trindade, Nilza Silva, Paulo Komatsu, Renan Silva, Renata Silva, Richard Edward, Robson Trindade, Rodrigo Costa, Rogerio Darri, Rosa Nascimento, Vanessa Trindade, Vitor Toschi, Vitor Rossi, Vitoria Filigueira, Vivian Medalha, Jonner Padoan e Edson Dellacrocce.

Os atletas da equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) contam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Corrida Internacional de São Silvestre

A 100ª Corrida Internacional de São Silvestre segue como um dos eventos esportivos mais tradicionais do mundo e mantém, em 2025, seu papel simbólico de fechar o calendário esportivo brasileiro. A corrida reúne 55 mil atletas de 48 países, entre corredores profissionais e amadores, e transforma as ruas de São Paulo em palco de uma das provas de rua mais emblemáticas do atletismo internacional.

A São Silvestre é disputada tradicionalmente no dia 31 de dezembro. A largada ocorre pela manhã, com horários escalonados por categorias, formato adotado para garantir melhor organização e segurança dos participantes.

A programação segue o modelo consolidado nas últimas edições, com início ainda nas primeiras horas do dia e encerramento próximo do meio da manhã.

Horários de largada

Os horários oficiais de largada são divididos por categorias:

7h25 — Atletas PCD (cadeirantes)

7h40 — Elite feminina

8h05 — Elite masculina

8h06 — PCD (demais categorias)

8h08 — Pelotão premium (masculino e feminino)

8h10 — Pelotão geral (masculino e feminino)

Qual é o trajeto da São Silvestre?

Com 15 quilômetros, o percurso da São Silvestre é um dos grandes atrativos da prova. A largada acontece na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e a chegada ocorre em frente ao edifício da Fundação Cásper Líbero, no número 900 da mesma avenida.

Ao longo do trajeto, os corredores passam por pontos emblemáticos da capital paulista, como: Estádio do Pacaembu, Praça da República, Theatro Municipal, Centro histórico de São Paulo, Elevado Presidente João Goulart e Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Quanto tempo dura a prova?

Entre os atletas de elite, o tempo médio para completar os 15 km varia entre 43 e 46 minutos no masculino e 48 a 52 minutos no feminino, dependendo das condições climáticas e do ritmo imposto desde a largada.

Entre os corredores amadores, o tempo de conclusão costuma ficar entre 1h10 e 2h30, conforme o preparo físico e o ritmo adotado durante o percurso.

Quem foram os últimos vencedores?

A São Silvestre vive um período de domínio africano. Na edição mais recente, em 2024, os campeões foram:

Masculino: Wilson Too (Quênia)

Feminino: Agnes Keino (Quênia)

O Brasil atravessa um longo jejum. No masculino, o último título brasileiro foi conquistado em 2010, por Marílson Gomes dos Santos. No feminino, a última vitória nacional ocorreu em 2006, com Lucélia Peres.

Onde assistir à São Silvestre 2026?

A prova conta com transmissão ao vivo na TV aberta. A cobertura é realizada pela TV Globo e pela TV Gazeta, que acompanham todas as etapas da corrida, desde as primeiras largadas até a chegada dos vencedores.

Além da televisão, a São Silvestre também recebe ampla cobertura digital, com atualização em tempo real e análises pós-prova.

Um evento que atravessa gerações

Criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, a São Silvestre ultrapassou um século de história e segue como a principal corrida de rua da América Latina. Em 2026, a prova mantém sua tradição, reunindo atletas de diferentes níveis, nacionalidades e gerações nas ruas de São Paulo para celebrar o esporte no último dia do ano.