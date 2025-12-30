Transporte de barco com mais de 6 metros de largura e 75 toneladas mobiliza policiais na BR-153

O caminhão que transporta o barco passou pelo trecho urbano de São José do Rio Preto/SP na tarde desta terça-feira (30) e foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O transporte de um barco com mais de seis metros de largura e 75 toneladas mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Transbrasíliana (BR-153) nesta terça-feira (30.dez) em São José do Rio Preto/SP.