Transporte de barco com mais de 6 metros de largura e 75 toneladas mobiliza policiais na BR-153

O caminhão que transporta o barco passou pelo trecho urbano de São José do Rio Preto/SP na tarde desta terça-feira (30) e foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O transporte de um barco com mais de seis metros de largura e 75 toneladas mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Transbrasíliana (BR-153) nesta terça-feira (30.dez) em São José do Rio Preto/SP.
O caminhão do tipo “prancha” que carrega a embarcação foi escoltado por uma equipe por uma equipe de policiais rodoviários no trecho urbano de Rio Preto.
Segundo a PRF, a embarcação saiu de Barra Bonita/SP há cerca de 30 dias e tem como destino o Estado do Tocantins.
Devido à grande extensão e ao peso, o veículo que leva o barco transita em baixa velocidade. No trecho que corta a maior cidade da região noroeste paulista, o caminhão chegou a circular a 10 km/h.
Ainda conforme a polícia, a estimativa é de que o barco chegue ao destino final após o carnaval, que será celebrado entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 2026.
*Com informações do g1