Réveillon Ipê Park 2026 une música, gastronomia e estrutura para toda a família

Virada será realizada nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, com open bar, open food, atrações musicais e queima de fogos.

O Ipê Park Hotel segue nos preparativos para o Réveillon, que será realizado nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, reunindo música ao vivo, gastronomia de qualidade e uma estrutura completa para celebrar a chegada de 2026. A proposta do evento é oferecer uma experiência que alia animação, conforto e tranquilidade, em um ambiente acolhedor e seguro, ideal para famílias e grupos de amigos. A noite contará ainda com a tradicional queima de fogos, criando o clima perfeito para receber o novo ano.

De acordo com Luane Oliveira, dona do Ipê Park Hotel, o evento foi planejado para proporcionar uma celebração memorável. “Preparamos o Réveillon Ipê Park 2026 com muito cuidado, pensando em cada detalhe para que famílias e amigos vivam uma virada de ano tranquila, confortável e cheia de boas energias. Nosso objetivo é oferecer uma experiência completa, unindo estrutura, gastronomia, música e um ambiente seguro para todos”, destaca.

A programação musical é um dos grandes atrativos da festa e foi pensada para agradar diferentes públicos. O público será embalado pelo sertanejo de Caio Marques, pelo axé e samba da banda Dona Encrenca e pelo pop rock da GPlay. Para Paulo Torres, da Ecoa Eventos, a proposta é unir animação e acolhimento. “O Réveillon Ipê Park foi pensado para entregar uma festa animada e, ao mesmo tempo, acolhedora. A programação musical, o open bar e open food e toda a estrutura do evento foram planejados para criar momentos inesquecíveis e celebrar a chegada de 2026 de forma especial”, afirma.

Além das atrações musicais, o Réveillon Ipê Park contará com sistema open bar e open food, com menu variado e bebidas geladas. Pensando nas famílias, o evento oferecerá uma área kids completa, com videogames, oficinas criativas e o Espaço Soneca, equipado com barracas para descanso, permitindo que os pais aproveitem a noite com tranquilidade, enquanto as crianças se divertem em um ambiente seguro.

Nesta edição, a única opção disponível para participação é o convite exclusivo para a noite da virada. Os ingressos estão à venda no primeiro lote pelo valor de R$ 500 por pessoa, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes no cartão de crédito. O almoço do dia 1º de janeiro será comercializado separadamente. Mais informações pelo telefone (17) 3266-9500.