Ancelotti diz que depois da Seleção só dirigiria o Real Madrid e não vê obrigação em vencer a Copa 

Técnico tira o peso da pressão no Brasil por título no Mundial do ano que vem.

Carlo Ancelotti foi contratado pela CBF faltando um ano para a Copa do Mundo de 2026. É o quarto treinador de um ciclo conturbado, que já teve mudança até no comando da entidade. Antes do italiano, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigiram a Seleção.

O treinador concedeu entrevista ao jornal “L’Équipe”, da França, na qual tirou o peso da pressão sobre a Seleção no Mundial, que será realizado nos EUA, México e Canadá. O Brasil não vence a Copa desde 2002, quando foi pentacampeão.

“A obrigação é tentar, ninguém tem obrigação de ganhar. Quem no futebol tem obrigação de ganhar?”

Até a Copa do Mundo, Ancelotti, que comandou o Brasil em apenas quatro partidas, terá somente mais seis jogos. São três Datas Fifa, em outubro, novembro e março, com dois jogos em cada. Há a possibilidade ainda de amistosos antes da Copa, que começa dia 11 de junho e termina em 19 de julho.

“No futebol, muitas coisas podem acontecer que mudam o resultado. Treinei o Real Madrid por seis anos e não ganhei seis Ligas dos Campeões, ganhei três.”

Por falar em Real Madrid, Ancelotti disse que a equipe espanhola, com a qual tem enorme identificação, seria o único time que ele poderia treinar depois que deixasse a seleção brasileira. O contrato assinado com a CBF vai até o fim da Copa do Mundo de 2026.

“O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não acho que isso vá acontecer. Tenho um contrato de um ano aqui, e depois disso tudo pode acontecer. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer.”

Carlo Ancelotti tem 66 anos e treinou o Real Madrid em duas passagens. No clube espanhol, conquistou três Champions League, dois Campeontos Espanhóis e vários outros troféus.

Pelo Brasil, os próximos compromissos serão nos dias 10 e 14 de outubro, em amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão.

*Com informações do ge