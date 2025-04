Corinthians retorna da Colômbia com foco em recuperação e atividade para não relacionados 

Delegação desembarca em Guarulhos, se reapresenta no CT Joaquim Grava e é liberada para descansar ao longo do restante do dia; atletas que não viajaram fazem treino leve em campo.

O Corinthians está de volta ao Brasil após o empate com o América de Cali, em 1 a 1, pela Copa Sul-Americana. A delegação desembarcou em Guarulhos na manhã desta quarta-feira, se reapresentou no CT Joaquim Grava e, com exceção de alguns atletas que fizeram um trabalho de recuperação na fisioterapia, ganhou o resto do dia para descanso.

Como tem sido padrão desde a temporada passada, o Corinthians iniciou a recuperação de seus titulares ainda no vestiário do estádio Olímpico Pascual Guerrero. Em Cali, os atletas foram atendidos pelos massagistas e fisioterapeutas e entraram na banheira de gelo, procedimento utilizado para a aceleração da recuperação muscular.

Aqueles que jogaram menos de 45 minutos ou não foram utilizados em campo por Ramón Díaz fizeram uma atividade de corrida no gramado.

No retorno ao Brasil, a comissão técnica comandou um treinamento com os jogadores não relacionados para a viagem à Colômbia. O grupo principal foi liberado para descansar o restante do dia e se reapresentar na próxima quinta-feira para dar início à preparação ao Dérbi do próximo sábado.

Alguns atletas, como o zagueiro André Ramalho, prolongaram a permanência no centro de treinamento para tratar de dores com a equipe de fisioterapia.

O Corinthians volta a campo no sábado, a partir das 18h30, para enfrentar o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. O clássico marca o reencontro dos rivais após a decisão do Campeonato Paulista, vencida pelo Timão.

A expectativa do Alvinegro é de que Memphis Depay e Igor Coronado, cortados da viagem do meio de semana por conta de problemas médicos, estejam à disposição para entrar em campo no Dérbi.

