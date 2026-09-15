XII Copa Cidade de Votuporanga de Judô reúne mais de 400 atletas 

Competição foi realizada no Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares e reuniu equipes de Votuporanga e cidades da região.

O último sábado (12.set) foi de muita competição, torcida e emoção durante a realização da “XII Copa Cidade de Votuporanga de Judô”, no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares.

Ao todo, 424 atletas participaram da competição, que foi promovida pelo Centro de Treinamento de Lutas (Dojô), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.

Representando Votuporanga, participaram atletas do Dojô Centro de Treinamento, das entidades beneficentes Casa da Criança e Associação Beneficente Irmãos Mariano, do Centro Social Urbano (CSU) e do Ginásio Mário Covas, além das escolas Coopevo Dinâmica, Passo a Passo, Anglo e Unifev.

A competição também reuniu equipes de Américo de Campos, Araçatuba, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Monte Líbano, Parisi, São José do Rio Preto e Valentim Gentil.

Voltada principalmente para crianças e jovens em início de trajetória competitiva, a Copa proporciona aos participantes a oportunidade de vivenciar o ambiente de competição, adquirir experiência e fortalecer a prática do judô.

A modalidade também contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito e determinação.

Homenagem a Walter Okamoto

A programação também foi marcada pela homenagem ao sensei Walter Okamoto, reconhecido como um dos pioneiros do judô em Votuporanga e por sua contribuição para a história da modalidade no município.

Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba (PSD) e o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, que ressaltou o papel do esporte na formação de crianças e jovens e a contribuição de competições como a Copa para incentivar a prática esportiva: “É muito importante apoiarmos eventos que aproximam crianças e jovens do esporte e proporcionam a eles a experiência de uma competição. O judô também transmite valores importantes, como disciplina, respeito e determinação. A homenagem ao sensei Walter Okamoto é um reconhecimento a quem ajudou a construir a história da modalidade em Votuporanga. Parabenizo todos os atletas, professores, familiares e organizadores”, destacou.