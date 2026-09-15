Dorival assume responsabilidade por derrota do São Paulo e diz: “De igual para igual até expulsão” 

Treinador acredita que poupar foi a decisão certa contra o Palmeiras, no Brasileirão; Tricolor tem jogo importante com o Boca Juniors, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

O técnico Dorival Júnior chamou a responsabilidade pela derrota do São Paulo para o Palmeiras por 2 a 0, no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. O comandante optou por escalar um time completamente reserva.

A estratégia do treinador foi por água abaixo com a expulsão de Osorio aos 38 minutos do primeiro tempo. Dorival preferiu elogiar a atuação do time até o momento do cartão vermelho.

“O jogo estava sendo diferente daquilo que aconteceu depois da expulsão. Um jogo em que o São Paulo desenvolvia igualdade de condições com o adversário. Independentemente de ter poupado hoje, viemos aqui para brigar de igual para igual e foi assim até a expulsão. Me responsabilizo. Foi uma decisão colegiada, mas a responsabilidade é do treinador. Tenho consciência do que estou fazendo.”

Questionado sobre a decisão de poupar de olho no confronto da terça-feira contra o Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Dorival Júnior não titubeou ao responder que foi a decisão certa: “Tenho convicção que fizemos certo. Temos possibilidade de uma semifinal na terça. Adversário dificílimo que justamente poupou para se preparar. Fizeram partida no Argentino sem nenhum dos atletas relacionados.”

“Estávamos jogando em um campo que foge um pouco das nossas condições. O fator recuperação em razão do cansaço seria ainda maior. O Palmeiras está adaptado. É diferente de uma equipe que vem jogar uma partida. Não estou reclamando, é apenas uma colocação em razão do que optamos. Tinha obrigação de ter o melhor time possível para terça.”

Com o resultado, o São Paulo segue com 33 pontos e deve terminar a rodada ainda perto do meio da tabela do Brasileirão. No confronto desta terça-feira, o Tricolor precisa reverter a vantagem do Boca Juniors, que venceu por 1 a 0 o duelo em La Bombonera.

A partida está marcada para as 21h30, no Morumbis.

*Com informações do ge