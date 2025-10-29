Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de maquinários agrícolas 

Operação ocorreu nesta terça-feira (28) em Guapiaçu/SP, São José do Rio Preto/SP e Planalto/SP. Seis suspeitos foram presos, sendo quatro homens e duas mulheres.

A polícia prendeu seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos de maquinários agrícolas no noroeste paulista nesta terça-feira (28.out). O grupo preso nesta operação é composto por quatro homens e duas mulheres.

Segundo apurado, o chefe da organização criminosa é morador de Guapiaçu/SP. Os seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos em Guapiaçu, São José do Rio Preto/SP e Planalto/SP.

A quadrilha é do noroeste paulista e, segundo a investigação, atuava no nordeste do país, como em cidades dos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. A operação é da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), com apoio da Polícia Civil do Ceará, e da Polícia Ambiental.

Em entrevista à reportagem da TV TEM, o delegado da Deic, Wander Solgon, explicou que a polícia do nordeste identificou os criminosos após três furtos de maquinários no estado. A investigação apontou que a quadrilha trazia o material frutado com alto valor para o noroeste paulista, onde era vendido.

*Com informações do g1