Votuporanga sedia a Copa São Paulo de Natação 2025 

Uma das competições mais importantes do calendário estadual será realizada de 14 a 16 de novembro, no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”

Votuporanga volta a ser destaque no cenário esportivo paulista. A cidade sedia de 14 a 16 de novembro, a Copa São Paulo de Natação, uma das competições mais importantes do calendário estadual. O evento será realizado das 8h às 21h, no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3374, bairro 1º Distrito Industrial.

A Copa São Paulo de Natação conta com a realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e apoio da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação).

Com a participação estimada de 50 equipes de diversas cidades do Estado, a Copa São Paulo encerra oficialmente a temporada 2025, reunindo atletas de diferentes idades e níveis técnicos em provas de alto desempenho. A competição é uma oportunidade para que treinadores, atletas e famílias avaliem a evolução e os resultados conquistados ao longo do ano, celebrando o talento e o esforço que movem o esporte.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou o orgulho em sediar mais uma grande competição estadual e reforçou o compromisso da Prefeitura em incentivar a prática esportiva: “Votuporanga tem uma tradição muito forte na natação e em diversas modalidades esportivas. Receber a Copa São Paulo é o reconhecimento do nosso trabalho contínuo em oferecer estrutura, apoio e incentivo aos atletas. Esse evento movimenta a cidade e mostra o quanto o esporte é capaz de transformar vidas”, afirmou o secretário.