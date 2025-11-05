Polícia investiga afogamento de homem em cachoeira como suspeita de homicídio após testemunha relatar agressão de policiais ambientais 

Inicialmente, a Polícia Ambiental informou que Manoel Martines Mendes pulou no rio para tentar fugir de uma abordagem na quarta-feira (22) em Palestina/SP; corpo foi encontrado na sexta-feira (24).

A Polícia Civil passou a investigar como suspeita de homicídio a morte do operador de máquina de 30 anos que supostamente se afogou na Cachoeira do Talhadão, após uma testemunha relatar que viu o homem sendo enforcado, agredido com socos e jogado na água por policiais ambientais no distrito Duplo Céu, em Palestina/SP.

Inicialmente, a Polícia Ambiental informou à reportagem que Manoel Martines Mendes pulou no rio para tentar fugir de uma abordagem, uma vez que estava praticando pesca irregular em um barco com outra pessoa, no dia 22 de outubro. O corpo dele foi encontrado dois dias depois.

Contudo, segundo apurado com exclusividade pela TV TEM, a Polícia Civil passou a investigar o caso como possível homicídio, após a testemunha, que não vai ser identificada pela reportagem, dizer que estava do outro lado da margem do rio quando viu Manoel sendo agredido pelos policiais ambientais.

Conforme a testemunha, mesmo estando do lado oposto de onde se deu a abordagem dos policiais, foi possível ver que Manoel, que não estava pescando no momento, foi enforcado por eles e arremessado na água.

Com a forte correnteza, o operador foi arrastado e desapareceu. O corpo dele foi encontrado pelos bombeiros. À TV TEM, o delegado responsável pela investigação, Luciano Birolli, disse que confirmou a versão repassada pela testemunha e que o caso segue sob sigilo.

*Com informações da TVTEM/g1