Votuporanga se prepara para receber a FESCTECH  

A Feira do Esporte, Saúde, Conhecimento e Tecnologia ocorre de 3 a 5 de outubro, no Centro de Eventos Helder Galera, abrindo espaço para interações como à etapa nacional de fisiculturismo.

De 3 a 5 de outubro de 2025, o Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga/SP, será o epicentro de um dos maiores acontecimentos do interior paulista: a FESCTECH — Feira do Esporte, Saúde, Conhecimento e Tecnologia. Em sua primeira edição, o evento já movimenta a cidade com projeção nacional, expectativa de mais de 30 mil visitantes, a participação de mais de 3 mil atletas em diversas modalidades e mais de 200 expositores confirmados.

Com uma proposta inovadora, a feira reunirá competições esportivas oficiais, experiências imersivas, ativações de marcas, palestras com especialistas e personalidades do esporte, saúde e empreendedorismo, além de uma estrutura completa com área gastronômica, setor educacional e espaços dedicados à tecnologia e ao bem-estar.

A programação contará com a etapa nacional de fisiculturismo, válida para o Green Card rumo ao Mr. Olympia; a etapa estadual de powerlifting pela GPC — uma das maiores federações de força do mundo; além de corrida de rua, crossfit, passeio ciclístico, ativações digitais, arenas de experiência, entre outras atrações.

A organização do evento está a cargo de um time experiente e multidisciplinar: o empresário e apresentador do podcast Na Real, Luciano Stranghetti; a empresária e advogada Dra. Sarah Capassi, com forte atuação no meio jurídico e digital; a empresária, produtora e influenciadora Nadia Zann; e o publicitário Marcelo Arede, CEO da agência Maná Eventos.

“A FESCTECH é mais do que uma feira, é uma experiência transformadora. Pensamos em cada detalhe para que o evento proporcione conexões reais entre pessoas, marcas e ideias. Votuporanga merece estar no centro desse movimento”, afirma Luciano Stranghetti.

“Vamos unir saúde, esporte e inovação com propósito. Acreditamos que, por meio do conhecimento e da inclusão, podemos inspirar e gerar impacto real na vida das pessoas”, destaca a Dra. Sarah Capassi.

“Estamos trazendo para o interior paulista uma feira com padrão nacional. A FESCTECH já nasce grande e com potencial de se tornar referência. É uma oportunidade para empresários, investidores, atletas e toda a comunidade”, reforça Marcelo Arede.

“Nosso foco é fazer deste evento um marco para Votuporanga, com representatividade, protagonismo feminino, diversidade de atrações e experiências para todos os públicos”, completa Nadia Zann.

Como parte das articulações institucionais, a equipe organizadora esteve reunida com o prefeito Jorge Augusto Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha, o secretário de esportes Marcello Stringari. O encontro, marcado por entusiasmo e apoio mútuo, contou ainda com a presença dos embaixadores Gil Cunha, Mazin e Lucidio, que reforçaram o compromisso coletivo com o sucesso do evento.

A FESCTECH 2025 já começou — e começa pela união de forças em prol do desenvolvimento regional, da valorização do esporte e da construção de um ecossistema voltado à inovação, saúde e conhecimento.

Mais informações sobre credenciamento, aquisição de estandes e programação podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @fesctech / site: www.fesctech.com.br ou pelo telefone: (17) 99636-4077.