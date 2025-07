SOBRIEDADE JÁ 

SÓ SE DÁ À LUZ, QUEM ESTÁ GRÁVIDO

Sócrates, o filósofo, disse certa vez: “Minha mãe era parteira, mas nunca fez uma mulher dar à luz se ela não estivesse grávida.” A mensagem é clara: não se tira de alguém aquilo que ele não tem dentro de si.

Hoje, vejo pais frustrados dizendo: “Meus filhos não me escutam, ignoram tudo que ensino.” Quer um conselho? Continue semeando. Plante nos seus filhos as verdades, os princípios que você acredita. Ensinar é plantar no escuro, confiar no tempo e regar com presença. Uma hora, a vida aperta, e aquilo que parecia esquecido, vem a luz, nasce depois de gestado, amadurecido.

Mas lembre-se: só se dá à luz o que um dia foi gestado na consciência de seus filhos, e nenhuma palavra sincera se perde, mesmo quando parece que caiu em solo seco.

“Instrui o menino no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer dele não se há de afastar.” (Provérbios 22,6)

SIGNIFICADO DE MIMIMI: É MIMAR, MIMAR, MIMAR

Procurei a origem da palavra “mimimi”, não achei. Então inventei: deve vir de “mimar, mimar, mimar”.

Brincadeiras à parte, vivemos numa geração que parece feita de vidro, de porcelana, que precisa ser embalado em plástico bolha, tudo fere, tudo ofende, tudo vira um trauma. Há tantos “direitos” que esquecemos dos deveres. Na antiguidade, as primeiras universidades ofereciam três cursos: Teologia, Medicina e Direito. Hoje, de acordo como as coisas estão, logo precisaremos criar um novo curso: Bacharelado em Obrigações e Resiliência.

A verdade é que muita gente desaprendeu a ouvir um “não”. Tudo vira bullying, qualquer cobrança é trauma. Não conseguem rir de si mesmo, e quem não ri de si, pode chorar por qualquer coisa. Precisamos criar pessoas fortes, não ambientes estéreis.

Li certa vez: “Crie seus filhos e mime seus netos. Se você mimar os filhos, acabará tendo que criar seus netos.” E a Bíblia completa com a sabedoria: “O que retém a vara odeia seu filho, quem ama, corrige a tempo.” (Provérbios 13,24)

DA ÂNSIA DE TER, AO TÉDIO DE CONSEGUIR

Alguns filósofos dizem que vivemos entre dois extremos: a ânsia de conquistar e o tédio de ter conquistado. Primeiro, desejamos algo com toda força. Depois que conseguimos, já não tem tanta graça assim. E a ansiedade por ter, vira tédio, o tédio de ter conseguido, e o ciclo recomeça.

Vivemos num looping: querer, ter, cansar de ter, e querer de novo. E tudo parece pouco, tudo parece faltar. Por isso, tanta gente tem tudo, mas se sente vazia.

A Bíblia quebra esse ciclo com poesia e verdade: “Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e nem Salomão, com toda sua glória, se vestiu como um deles.” E: “As aves não semeiam nem guardam em celeiros, mas o Pai do Céu as alimenta.”

No fim, o segredo está aqui: “Buscai primeiro o Reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo.”

Só o Reino de Deus preenche o vazio que nem conquistas, diplomas ou cifras conseguem ocupar. É no encontro com o eterno que a alma repousa.

TEU SIM PODE TER SIDO UM DESCUIDO DO TEU NÃO

Desde cedo, nos ensinam a ser bonzinhos, e tudo bem, é isso mesmo. O problema começa quando crescemos acreditando que ser bom é nunca contrariar ninguém. Dizer “sim” mesmo quando o coração grita “não”.

Dizer “não” é uma arte. E um ato de amor-próprio. Muitos “sins” escapam por mero descuido do nosso “não”. O “sim” pode até aliviar no momento, como uma aspirina para a alma. Mas o “não” dito com firmeza é vitamina para o respeito próprio.

Antes de responder, pergunte-se: “Meu sim é carinho ou covardia disfarçada de educação?” Porque ajudar alguém é também impor limites. Agora, se você sempre se anula para agradar, pode acabar vivendo com raiva de si mesmo.

E veja, se posicionar é uma forma madura de dizer: “Eu também mereço.”

“Seja o vosso sim, sim; e o vosso não, não.” (Tiago 5,12)

SEM FÉ, MAIS PERGUNTAS. COM FÉ, MAIS RESPOSTAS

Diante de uma dor, normalmente essa pergunta surge: “Onde estava Deus nessa hora?” Seja honesto: talvez você já tenha feito essa pergunta.

Quando o chão desaparece, a fé vacila mesmo. Mas fé é isso, é colocar o pé mesmo quando Deus ainda não colocou o chão. Às vezes o chão está lá, mas está invisível aos olhos embaçados pelo problema, e é a fé que clareia os olhos embaçados da alma.

Você só descobre o tamanho da sua fé enfrentando alguns perrengues. Bom e quanto onde está Deus? Ele continua no mesmo lugar onde Ele estava quando matavam seu filho. A pergunta é: de qual lado do binóculo você está tentando enxergá-Lo?

Muita gente quer um Deus que evite as tempestades, mas Ele muitas vezes prefere ensinar a atravessá-las. Fé não é fuga, é resistência.

Sem fé, aumentam as perguntas. Com fé, aumentam as respostas que muitas vezes vêm disfarçadas de paz.

“A fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê.” (Hebreus 11,1)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

