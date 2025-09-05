Votuporanga se prepara para o 10º Encontro de Carros Antigos no Parque da Cultura

Evento promete encantar apaixonados por automobilismo, colecionadores e toda a população nos dias 13 e 14 de setembro.

O brilho das relíquias automotivas volta a tomar conta de Votuporanga. Nos dias 13 e 14 de setembro, o Parque da Cultura será palco do 10º Encontro de Carros Antigos, evento que promete encantar apaixonados por automobilismo, colecionadores e toda a população.

Mais do que um desfile de raridades sobre duas, quatro ou mais rodas, o encontro é uma verdadeira viagem no tempo: cada modelo exposto guarda histórias, memórias e gerações que ajudaram a construir a relação de afeto dos brasileiros com o automóvel.

Além das preciosidades que estacionam no coração da cidade, o público poderá aproveitar gastronomia variada nos food trucks, a Feira de Artesanato local e uma programação cultural com música ao vivo. Entre as atrações musicais, destaque para as bandas Old Chevy, Queen Tribute Brazil, a tradicional Banda Zequinha de Abreu e Laura Moon e os Lunátios, que prometem embalar o fim de semana com repertórios cheios de energia e nostalgia.

O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e Vintage Clube Votuporanga.

Durante os dois dias, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” também estará aberto ao público das 15h às 20h, com visitação à Biblioteca Municipal “Castro Alves”, ao Museu “Edward Coruripe Costa” e ao Cinema Cultural. O piso térreo receberá a Feira do Artesanato, que se estenderá até 21h.

Um dos organizadores do evento, Douglas Lisboa, ressaltou a expectativa para esta edição: “Estamos muito animados para o 10º Encontro de Carros Antigos. A cada ano o público cresce e a paixão pelos veículos históricos se fortalece. Este ano, esperamos reunir cerca de 200 carros vindos de várias cidades da região, o que torna o evento ainda mais especial. É uma oportunidade de valorizar a história do automobilismo, promover a convivência e oferecer ao público um passeio que mistura memória, cultura e lazer.”

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destacou a importância do evento para Votuporanga: “O Encontro de Carros Antigos já se tornou uma tradição em nossa cidade e vai muito além da exposição de veículos. É um momento de integração cultural, de troca de experiências e de celebração da memória afetiva que esses automóveis carregam. Preparamos uma programação especial, com música, gastronomia e artesanato, para que toda a população possa participar e viver um fim de semana inesquecível no Parque da Cultura”, encerrou.