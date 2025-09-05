Procurado, homem em situação é preso em Votuporanga 

Indivíduo foi identificado durante ação conjunta da Polícia Militar e Secretaria Municipal de Direitos Humanos próximo da Concha Acústica.

Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta quarta-feira (4.set), próximo à Concha Acústica, área central de Votuporanga/SP.

Segundo apurado, por volta das 7h30, uma operação conjunta da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos foi deflagrada pela Rua São Paulo com objetivo de identificar e orientar moradores de rua para acompanhamento social.

Em seguida, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, entretanto, uma consulta ao sistema revelou que ele possuía um mandado de prisão em regime fechado.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.