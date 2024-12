Hospital de Base obtém aprovação com governo federal de R$ 10 milhões para investimentos no diagnóstico de câncer e no atendimento à pessoa com deficiência

Estes projetos evidenciam o compromisso do HB com a humanização, excelência e acesso à saúde de qualidade, refletindo sua missão de atender com eficiência as necessidades mais complexas da população brasileira.

O Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto/SP, teve aprovados dois projetos estratégicos pelo Ministério da Saúde para receber mais de R$ 10 milhões para investir no diagnóstico de câncer e no atendimento à pessoa com deficiência por suas unidades, em 2025. “Por mais um ano temos nossos projetos aprovados, estes destinados à inovação tecnológica e inclusão social. Esta aprovação do governo federal é, mais uma vez, o reconhecimento da importância do complexo hospitalar da Funfarme no cenário nacional da saúde”, afirma Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), mantenedora do Hospital de Base.

Da verba total aprovada, R$ 7,31 milhões serão investidos na compra de um novo equipamento PET CT de última geração, que irá substituir o atual em utilização no hospital. Este recurso foi obtido através de projeto aprovado através do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

Com o novo PET CT, o HB de Rio Preto amplia de forma importante a capacidade de diagnóstico oncológico, reduzindo significativamente o tempo de espera para exames, atualmente entre 60 e 90 dias, para apenas 30 dias. A nova tecnologia permitirá maior precisão nos diagnósticos, menor exposição à radiação para os pacientes e ampliação no número de atendimentos, consolidando o hospital como referência em oncologia no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros R$ 2,62 milhões foram aprovados, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas), para o projeto “Esporte, Reabilitação e Inclusão: Caminhos para a Reintegração Física e Social”. A iniciativa promoverá a reabilitação física e a inclusão social de pessoas com deficiência, através de práticas esportivas adaptadas como atletismo, basquete sobre rodas, natação e tênis de mesa. O projeto prevê 40.680 atendimentos em 24 meses, abrangendo 160 municípios do estado de São Paulo e reforçando o compromisso do HB com o cuidado integral e humanizado.

Estes projetos evidenciam o compromisso do HB com a humanização, excelência e acesso à saúde de qualidade, refletindo sua missão de atender com eficiência as necessidades mais complexas da população brasileira. “A aprovação desses projetos confirma o protagonismo do Hospital de Base em alinhar tecnologia, cuidado humanizado e inclusão social, beneficiando milhares de pacientes e fortalecendo o SUS”, destaca o diretor executivo da Funfarme.

