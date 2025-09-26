Polícia encontra corpo em estado de decomposição trancado em carro no distrito de Pindorama 

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo foi localizado próximo a um canavial no distrito de Roberto, na manhã desta quinta-feira (25). Vítima estava em saída temporária.

A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem em estado de decomposição trancado em um carro na manhã desta quinta-feira (25.set), ao lado de um canavial no distrito de Roberto, em Pindorama/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para periciar a área. Os policiais conseguiram identificar, pela placa do automóvel, que a vítima é natural de Pindorama e estava em saída temporária do presídio.

Ainda segundo a polícia, o homem deveria ter retornado à prisão na segunda-feira (22). O carro onde estava o corpo pertencia à mãe da vítima. Testemunhas informaram que viram o veículo circulando pela região no sábado (20). O caso foi registrado como morte suspeita e vai ser investigado.

*Com informações do g1