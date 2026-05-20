Votuporanga recebe Torneio Estadual de Bocha em Duplas 

Competição ocorre neste sábado (23) e domingo (24) no Assary Clube de Campo, reunindo 104 atletas e reforçando a tradição da modalidade no município.

Votuporanga será palco, neste fim de semana, do Torneio Estadual de Bocha em Duplas, reunindo atletas de diversas regiões em uma competição que valoriza a tradição da modalidade e fortalece o calendário esportivo local. Ao todo, 52 duplas participam da disputa, somando 104 atletas do Estado de São Paulo e de estados vizinhos.

Os competidores começam a chegar a partir desta sexta-feira para realizar o reconhecimento das canchas. As partidas serão realizadas no sábado e domingo, dias 23 e 24, no Assary Clube de Campo.

Consolidado como uma das competições tradicionais da modalidade, o torneio integra o calendário esportivo do município e reforça o compromisso com o incentivo às práticas esportivas, à valorização de modalidades históricas e ao fortalecimento do intercâmbio entre atletas e cidades. Além da disputa esportiva, o evento contribui para movimentar o esporte local e promover a convivência e o espírito esportivo.

A competição é uma realização da equipe de bocha votuporanguense, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer: “O torneio reforça a tradição da bocha em Votuporanga e projeta o município no cenário esportivo estadual, além de incentivar a prática da modalidade e promover a integração entre atletas de diferentes cidades”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

“É uma satisfação realizar mais uma edição do torneio em Votuporanga, fortalecendo a bocha e mantendo viva uma modalidade que carrega tradição, amizade e espírito esportivo. Agradecemos o apoio de todos os parceiros que contribuem para a realização da competição”, afirma o organizador Ismael Marchiolli.