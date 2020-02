Na lanterna, Votuporanguense recebe Monte Azul com desfalque

O técnico Júnior Rocha não poderá contar com o meio-campista Vitor Braga, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista da Série A2, o lanterna Votuporanguense recebe o líder Monte Azul, nesta quarta-feira, às 15h, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, pela sexta rodada da primeira fase.

Para o confronto diante do Azulão, o técnico da Pantera Alvinegra, Júnior Rocha, não poderá contar com o meio-campista Vitor Braga, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate diante do Penapolense. Em busca da primeira vitória, o treinador manterá a mesma formação que iniciou a última partida.

“O time, no meu ponto de vista, foi bem diante do Penapolense, apesar de o resultado ter ficado em branco. Criamos algumas situações para marcar, mas pecamos. No entanto, conquistamos um pontinho muito importante, fora de casa, contra um adversário que também luta contra o rebaixamento”, afirmou o comandante alvinegro.

O Votuporanguense, portanto, deverá ir a campo com a seguinte formação: Edson Kólin; Danilo Belão, Lula, Júnior Goiano e Cesinha; Jean Henrique, Ricardinho e Everton; Misael, Tom e Alvinho.