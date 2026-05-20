Dois homens são presos durante em operação contra CACs irregulares em Fernandópolis

Um dos suspeitos estava com arma sem registro; outro resistiu à abordagem ameaçando policiais com faca.

A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria dos Distritos Policiais de Fernandópolis/SP, deflagrou nesta segunda-feira (18.mai) a “Operação Trava Segura”, com o objetivo de combater a posse irregular de armas de fogo por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs), bem como o uso desse armamento para a prática de crimes.

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário com base em investigações em andamento. Como resultado, um investigado foi preso em flagrante por manter em sua posse uma arma de fogo sem registro, apesar de estar cadastrado como CAC.

Outro suspeito foi detido por resistência e desobediência, após tentar fugir e ameaçar os policiais com uma faca durante a abordagem.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de cinco armas de fogo e 157 munições, que serão submetidas à perícia técnica para instrução dos processos criminais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para total elucidação dos fatos e reforçou o compromisso com a manutenção da ordem pública e o rigor no controle da posse de armas de fogo.