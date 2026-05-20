Pastor evangélico de Votuporanga morre em colisão frontal em Fernandópolis 

Joaquim Rafael de Sousa, de 61 anos, seguia como passageiro de um GM/Monza pela Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), quando ocorreu no acidente no trecho entre Fernandópolis e Ouroeste; outras três pessoas ficaram feridas.

Um homem de 61 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal registrada no início da tarde desta segunda-feira (18.mai), na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), no trecho entre Fernandópolis/SP e Ouroeste/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu próximo logo após o meio-dia, no km 556,8 da pista norte da rodovia.

Ainda segundo o registro, um veículo GM/Monza seguia no sentido Ouroeste–Fernandópolis e, ao tentar uma ultrapassagem em um trecho proibido, colidiu frontalmente contra outro automóvel, um VW/Polo, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o passageiro do banco da frente do Monza, identificado como o pastor evangélico, Joaquim Rafael de Sousa, da Assembleia de Deus Ministério do Belém de Votuporanga, morreu no local. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave, com hemorragia interna, para a Santa Casa de Fernandópolis.

O motorista e o passageiro do outro veículo também foram levados pelos socorristas para a unidade hospitalar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles não apresentam risco de morte. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros precisou realizar o desencarceramento das vítimas presas às ferragens. Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atenderam a ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Científica irá apontar oficialmente as causas do acidente.

Muito conhecido, Joaquim Rafael de Sousa, morador da Rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga, tinha atuação histórica dentro da Assembleia de Deus Ministério do Belém, sendo reconhecido pelo trabalho pastoral, visitas a famílias, aconselhamento espiritual e participação em ações religiosas e comunitárias desenvolvidas pela igreja. A notícia da morte rapidamente mobilizou membros da congregação, lideranças evangélicas e moradores da cidade.

De acordo com familiares e integrantes da igreja, o velório ocorreu no templo central da Assembleia de Deus, na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos; e o sepultamento foi realizado às 15h, desta terça-feira (19), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.