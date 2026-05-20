Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Prospere Run de Valentim Gentil 

Votuporanguenses brilham na 1ª Prospere Run de Valentim Gentil – Foto: Reprodução

A votuporanguense Karina Franzin manteve a hegemonia e venceu na categoria feminina.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível durante à 1ª Prospere Run de Valentim Gentil/SP, neste domingo (17.mai). A prova de 5 km reuniu mais de 500 atletas e entusiastas da modalidade esportiva.

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:

Classificação feminina

  • Karina Franzin – 1ª colocada geral
  • Franciele Vieira Neves – 5ª colocada geral
  • Monaiza Trindade – 1ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Eliete Guilherme – 1ª colocada na categoria 60/64 anos
  • Carla Toschi – 1ª colocada na categoria 19/24 anos
  • Amanda Salmin – 2ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Thais Miani – 4ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Mara Costa – 1ª colocada na categoria 50/54 anos
  • Vanessa B. Coutinho – 5ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Vanessa L. Trindade – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Francielle R.S. Borges – 8ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Lana S. Padilha – 4ª colocada na categoria 25/29 anos
  • Cristiane França – 12ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Joyce A. Silva – 12ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Luciana Cruz de Oliveira – 13ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Ana Carla Melo dos Santos – 15ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Patrícia R.C. Avanço – 15ª colocada na categoria 40/44 anos
  • Natalia Carrasco Antonio – 16ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Sinha Aparecida P. Santos – 3ª colocada na categoria 55/59 anos
  • Eliene Gomes da Silva – 6ª colocada na categoria 50/54 anos
  • Jessica Careno da Silva – 31ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Raquel Soares de Araújo – 29ª colocada na categoria 35/39 anos
  • Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
  • Amanda C.G. de Sena – 33ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Maria Eduarda A. Ferreira – 12ª colocada na categoria 19/24 anos
  • Juliana da Costa Lau – 20ª colocada na categoria 45/49 anos
  • Anelise Tarigi Prette Comer – 42ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Ana Paula Demarque Velho – 44ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Lorenna K.M Minhoto – 30ª colocada na categoria 25/29 anos
  • Letícia A.F. Barros – 47ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Daiane S.M. Filigueira – 50ª colocada na categoria 30/34 anos
  • Thaisa C.D. Vitorino – 51ª colocada na categoria 30/34 anos

Classificação masculina

  • Fernando R. Prado – 3º colocado geral
  • Marcelo A. França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
  • Flávio Pires Santos – 2º colocado na categoria 35/39 anos
  • Lucas Martins Cubo – 3º colocado na categoria 30/34 anos
  • Lafaiete Júnior Avanço – 4º colocado na categoria 30/34 anos
  • Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
  • Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
  • Leonardo Sousa Ferreira – 6º colocado na categoria 30/34 anos
  • Robson Jesus da Trindade – 3º colocado na categoria 45/49 anos
  • José Donizete F. Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
  • Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
  • Geovani Ferreira Moura – 11º colocado na categoria 35/39 anos
  • Valdecir Soares de Araújo – 2º colocado na categoria 60/64 anos
  • Alexandre Favaro – 10º colocado na categoria 30/34 anos
  • Renan Saraiva – 13º colocado na categoria 35/39 anos
  • Luiz Felipe S. Contro – 4º colocado na categoria 19/24 anos
  • Paulo Martinho Pereira dos Santos – 14º colocado na categoria 35/39 anos
  • João Bocato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
  • Leandro Caetano – 7º colocado na categoria 45/49 anos
  • Ewerson Rodrigues dos Santos – 17º colocado na categoria 35/39 anos
  • Cláudio João de Araújo – 10º colocado na categoria 40/44 anos
  • Wagner dos Santos – 21º colocado na categoria 35/39 anos
  • Leonardo Moreira Hecker – 12º colocado na categoria 25/29 anos
  • Rafael Miani – 12º colocado na categoria 40/44 anos
  • Luan de Oliveira Procópio – 20º colocado na categoria 30/34 anos
  • Genivaldo Evangelista – 4º colocado na categoria 60/64 anos
  • Rogério Darri – 10º colocado na categoria 45/49 anos
  • Gabriel Honorato – 9º colocado na categoria 19/24 anos
  • Silvio Natal Boccato – 5º colocado na categoria 55/59 anos
  • Luiz Gustavo S. de Almeida – 10º colocado na categoria 19/24 anos
  • José Carlos C. Rodrigues – 5º colocado na categoria 60/64 anos
  • Fernando Cruz – 18º colocado na categoria 40/44 anos
  • Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 26º colocado na categoria 30/34 anos
  • Wander Henrique de Souza – 29º colocado na categoria 35/39 anos
  • Savio Thierry S. Oliveira – 29º colocado na categoria 25/29 anos
  • João Marcos Silva – 27º colocado na categoria 30/34 anos
  • Maykon Marques – 33º colocado na categoria 35/39 anos
  • Geraldo Borges – 9º colocado na categoria 60/64 anos
  • Renan Reis da Silva – 28º colocado na categoria 30/34 anos
  • Jorge Gomes da Silva – 2º colocado na categoria 70+
  • João Paulo da Rocha Alves – 37º colocado na categoria 30/34 anos 

Próximo compromisso 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo: 

  • Dia 31/5 – Corrida Falcão Nervoso – Araçatuba
  • Dia 14/6 – Corrida Nhandeara Rum
  • Dia 28/6 – Pirangi
  • Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições promocionais www.equilibrio.esp.br 

