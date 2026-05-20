Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Prospere Run de Valentim Gentil 

A votuporanguense Karina Franzin manteve a hegemonia e venceu na categoria feminina.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível durante à 1ª Prospere Run de Valentim Gentil/SP, neste domingo (17.mai). A prova de 5 km reuniu mais de 500 atletas e entusiastas da modalidade esportiva.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Karina Franzin – 1ª colocada geral
- Franciele Vieira Neves – 5ª colocada geral
- Monaiza Trindade – 1ª colocada na categoria 30/34 anos
- Eliete Guilherme – 1ª colocada na categoria 60/64 anos
- Carla Toschi – 1ª colocada na categoria 19/24 anos
- Amanda Salmin – 2ª colocada na categoria 40/44 anos
- Thais Miani – 4ª colocada na categoria 35/39 anos
- Mara Costa – 1ª colocada na categoria 50/54 anos
- Vanessa B. Coutinho – 5ª colocada na categoria 40/44 anos
- Vanessa L. Trindade – 7ª colocada na categoria 40/44 anos
- Francielle R.S. Borges – 8ª colocada na categoria 40/44 anos
- Lana S. Padilha – 4ª colocada na categoria 25/29 anos
- Cristiane França – 12ª colocada na categoria 40/44 anos
- Joyce A. Silva – 12ª colocada na categoria 35/39 anos
- Luciana Cruz de Oliveira – 13ª colocada na categoria 40/44 anos
- Ana Carla Melo dos Santos – 15ª colocada na categoria 35/39 anos
- Patrícia R.C. Avanço – 15ª colocada na categoria 40/44 anos
- Natalia Carrasco Antonio – 16ª colocada na categoria 30/34 anos
- Sinha Aparecida P. Santos – 3ª colocada na categoria 55/59 anos
- Eliene Gomes da Silva – 6ª colocada na categoria 50/54 anos
- Jessica Careno da Silva – 31ª colocada na categoria 30/34 anos
- Raquel Soares de Araújo – 29ª colocada na categoria 35/39 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
- Amanda C.G. de Sena – 33ª colocada na categoria 30/34 anos
- Maria Eduarda A. Ferreira – 12ª colocada na categoria 19/24 anos
- Juliana da Costa Lau – 20ª colocada na categoria 45/49 anos
- Anelise Tarigi Prette Comer – 42ª colocada na categoria 30/34 anos
- Ana Paula Demarque Velho – 44ª colocada na categoria 30/34 anos
- Lorenna K.M Minhoto – 30ª colocada na categoria 25/29 anos
- Letícia A.F. Barros – 47ª colocada na categoria 30/34 anos
- Daiane S.M. Filigueira – 50ª colocada na categoria 30/34 anos
- Thaisa C.D. Vitorino – 51ª colocada na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Fernando R. Prado – 3º colocado geral
- Marcelo A. França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
- Flávio Pires Santos – 2º colocado na categoria 35/39 anos
- Lucas Martins Cubo – 3º colocado na categoria 30/34 anos
- Lafaiete Júnior Avanço – 4º colocado na categoria 30/34 anos
- Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
- Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
- Leonardo Sousa Ferreira – 6º colocado na categoria 30/34 anos
- Robson Jesus da Trindade – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- José Donizete F. Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
- Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- Geovani Ferreira Moura – 11º colocado na categoria 35/39 anos
- Valdecir Soares de Araújo – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Alexandre Favaro – 10º colocado na categoria 30/34 anos
- Renan Saraiva – 13º colocado na categoria 35/39 anos
- Luiz Felipe S. Contro – 4º colocado na categoria 19/24 anos
- Paulo Martinho Pereira dos Santos – 14º colocado na categoria 35/39 anos
- João Bocato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
- Leandro Caetano – 7º colocado na categoria 45/49 anos
- Ewerson Rodrigues dos Santos – 17º colocado na categoria 35/39 anos
- Cláudio João de Araújo – 10º colocado na categoria 40/44 anos
- Wagner dos Santos – 21º colocado na categoria 35/39 anos
- Leonardo Moreira Hecker – 12º colocado na categoria 25/29 anos
- Rafael Miani – 12º colocado na categoria 40/44 anos
- Luan de Oliveira Procópio – 20º colocado na categoria 30/34 anos
- Genivaldo Evangelista – 4º colocado na categoria 60/64 anos
- Rogério Darri – 10º colocado na categoria 45/49 anos
- Gabriel Honorato – 9º colocado na categoria 19/24 anos
- Silvio Natal Boccato – 5º colocado na categoria 55/59 anos
- Luiz Gustavo S. de Almeida – 10º colocado na categoria 19/24 anos
- José Carlos C. Rodrigues – 5º colocado na categoria 60/64 anos
- Fernando Cruz – 18º colocado na categoria 40/44 anos
- Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 26º colocado na categoria 30/34 anos
- Wander Henrique de Souza – 29º colocado na categoria 35/39 anos
- Savio Thierry S. Oliveira – 29º colocado na categoria 25/29 anos
- João Marcos Silva – 27º colocado na categoria 30/34 anos
- Maykon Marques – 33º colocado na categoria 35/39 anos
- Geraldo Borges – 9º colocado na categoria 60/64 anos
- Renan Reis da Silva – 28º colocado na categoria 30/34 anos
- Jorge Gomes da Silva – 2º colocado na categoria 70+
- João Paulo da Rocha Alves – 37º colocado na categoria 30/34 anos
Próximo compromisso
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 31/5 – Corrida Falcão Nervoso – Araçatuba
- Dia 14/6 – Corrida Nhandeara Rum
- Dia 28/6 – Pirangi
- Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições promocionais www.equilibrio.esp.br