Setembro Amarelo: amor dos animais transforma vidas e fortalece a saúde mental

Setembro é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e cuidado com a saúde mental. Dentro dessa reflexão, um ponto merece destaque: o quanto os animais têm a capacidade de transformar vidas, oferecendo amor incondicional, companhia e acolhimento em momentos de fragilidade.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, através do Abrigo Municipal “Walter Sanches Malerba”, abriga 101 cães aptos para adoção, todos aguardando uma família para chamar de sua. Os gatos, que estão em tratamento, também devem em breve estar disponíveis para adoção.

O secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), explica que os pets ajudam a reduzir o estresse, proporcionam rotina e incentivam hábitos mais saudáveis, além de motivarem a interação social e o senso de responsabilidade: Para quem convive com um cachorro ou gato, cada gesto de afeto é um lembrete de que não se está sozinho.

“O vínculo com os animais nos ensina sobre cuidado, empatia e amor genuíno. Eles têm um poder incrível de acolher e trazer leveza aos dias difíceis, tornando-se verdadeiros aliados na luta pela saúde menta”, reforça.

Chandelly destaca a importância da adoção: “Ao adotar um pet, além de salvar uma vida, você ganha um companheiro fiel que pode contribuir diretamente para a sua qualidade de vida e equilíbrio emocional”, disse.