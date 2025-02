Gusttavo Lima é o mais competitivo contra Lula em 2026, revela Quaest 

Cantor Gusttavo Lima é o que mais se aproxima de Lula em cenários com Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Marçal e outros.

Uma pesquisa eleitoral realizada pela Genial/Quaest, cujos resultados foram divulgados nesta segunda-feira (3.fev) trouxe à tona dados que têm agitado o cenário político para 2026. O cantor Gusttavo Lima surge como o nome mais competitivo contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um cenário que reúne diversos outros nomes da direita.

O levantamento mostra que, apesar de outros concorrentes também serem bastante conhecidos, o sertanejo se destaca com índices de apoio favoráveis, se tornando um forte adversário na disputa presidencial.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o alto índice de conhecimento de Gusttavo Lima é um dos principais fatores que o favorecem na corrida eleitoral. A pesquisa incluiu nomes como o do presidente Lula (PT), o de Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atualmente inelegível, e de governadores de destaque como Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), e Ronaldo Caiado (GO), além de outras figuras do cenário político, como Pablo Marçal e Fernando Haddad, atual ministro da Economia.

Entre os candidatos avaliados, Gusttavo Lima aparece como o nome mais forte, com índices competitivos em relação a Lula. Esse dado é significativo, pois, além da popularidade do cantor, ele se destaca por não carregar o alto índice de rejeição de outros concorrentes, o que pode ser crucial para uma campanha presidencial. Enquanto nomes conhecidos como Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas enfrentam resistência do eleitorado, Gusttavo Lima surge com um perfil mais palatável para uma ampla base de eleitores.

Em diversos cenários de disputa contra o atual presidente, a pesquisa revela que o cantor se apresenta com os números mais favoráveis, o que reforça a ideia de que uma candidatura de Gusttavo Lima poderia ser uma ameaça real para Lula. A pesquisa também indica que, embora outros governadores e políticos sejam populares, muitos enfrentam altos índices de rejeição, o que torna uma candidatura desses nomes menos competitiva no momento.

No cenário de disputa direta entre Gusttavo Lima e Lula, o cantor aparece com 35% das intenções de voto ante 41% do petista, o que equivale a uma diferença de 6 pontos percentuais. O levantamento ouviu 4,5 mil pessoas de 23 a 26 de janeiro.

A análise dos dados também sugere que a crescente figura do cantor Gusttavo Lima no cenário político pode representar uma nova força na direita. Sua trajetória como cantor e sua popularidade junto ao público jovem e de classe média podem ser elementos determinantes para uma possível candidatura.