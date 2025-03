Vem aí a Sétima Edição OSCAR Ticka Oral Sin Votuporanga 2025

A Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, unidade de Votuporanga, realiza no dia 7 de maio a 7a Edição OSCAR Ticka Oral Sin Votuporanga 2025. Na cerimônia, que acontecerá na no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, a partir das 19h30, serão homenageados personalidades votuporanguenses, da região, do Estado e do Brasil, com profissionais de diversas áreas, de empresários a empregadas domésticas, artistas e e até personalidades políticas.

Segundo o organizador do evento o radialista Waliz Tomenasci, os patronos artísticos do evento serão Cida Caran e Silvio Santos (in memorian); a Madrinha anfitriã será a professora Terezinha Amaral; seguidos: pelos casal de padrinhos Maria e Toninho Figueiredo; a Dama Comendadora, Juliana Castelo Branco, o patrono musical Amadeu Álamo, a co Apresentadora Valeria Pelaio, a com a apresentação que será realizada pelo pelo radialista Bruno Borges.

Entre as cidades homenageadas figuram Ouroeste, Cardoso e Cosmorama. Ainda segundo Tomenasci, durante o evento, será anunciado o pré lançamento oficial do filme Colorindo Histórias 2, com Imagens das cidades de Ouroeste, e Cardoso.

O rema do Oscar deste ano faz uma homenagem ao Votu Internacional Rodeio, onde seus diretores, Tercio Miranda e Rosana, serão homenageados.

Os Digitais Influencer, Juliano Bombom e Juju Miranda, serão os Embaixadores do Oscar.. Já a Alfaiataria Landim irá vestir os apresentadores. A decoração do local leva a assinatura de Regina Villa Decor de São José do Rio Preto.

Para maiores informações do evento entre em contato com a Coordenação Geral, através do Radialista Waliz Tomenasci (17) 981132432.