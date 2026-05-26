Votuporanga recebe embaixador da China e empresários em agenda voltada a investimentos e inovação

Visita institucional reforça o potencial do município para ampliar parcerias estratégicas e atrair oportunidades nas áreas de tecnologia, educação e desenvolvimento econômico.

Votuporanga recebeu, no último sábado (23.mai), a visita do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, acompanhado da esposa, Zhou Yongmei, além de uma comitiva formada por empresários e lideranças chinesas. A agenda reforçou o potencial do município para atrair investimentos, ampliar relações institucionais e fortalecer parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico, tecnológico e educacional.

O encontro foi articulado pelo deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, e contou com a recepção do prefeito Jorge Seba, do vice-prefeito Luiz Torrinha, vereadores, representados pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David, além de lideranças empresariais do município.

Entre os integrantes da comitiva esteve Eason Yi, presidente do Conselho da Huawei Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, além de representantes de importantes grupos empresariais chineses ligados aos setores de inovação, infraestrutura e tecnologia.

Durante a visita, foram apresentados indicadores e potencialidades de Votuporanga, com destaque para o ambiente favorável ao desenvolvimento, a localização estratégica, a força do setor produtivo e os investimentos contínuos em educação, inovação e qualidade de vida. A agenda institucional fortaleceu o diálogo internacional e abriu espaço para futuras cooperações e intercâmbios voltados à geração de oportunidades, atração de investimentos e desenvolvimento sustentável do município.

O embaixador Zhu Qingqiao destacou a relação de cooperação entre Brasil e China e ressaltou a importância de aproximar os municípios brasileiros de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Durante a visita, ele também elogiou a recepção da cidade e demonstrou entusiasmo com o potencial de crescimento de Votuporanga.

“Votuporanga tem trabalhado com planejamento, responsabilidade e visão de futuro. Receber uma comitiva deste nível demonstra que o município está inserido em um cenário de oportunidades e conexões importantes para ampliar investimentos, estimular a inovação e gerar desenvolvimento para nossa população”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

O embaixador Zhu Qingqiao também ressaltou as perspectivas positivas observadas durante a agenda no município. “Ficamos muito impressionados com a receptividade e com o potencial apresentado por Votuporanga. O município demonstra capacidade de crescimento, organização e interesse em fortalecer relações de cooperação internacional”, declarou.

Como forma de valorização da cultura, do empreendedorismo e dos produtos locais, os visitantes também receberam lembranças produzidas no município. A esposa do embaixador, Zhou Yongmei, foi presenteada com uma cesta de produtos artesanais de Votuporanga. Já o embaixador Zhu Qingqiao recebeu uma garrafa da Cachaça Taboado, marca local que conquistou recentemente o título de melhor cachaça envelhecida do Estado de São Paulo.