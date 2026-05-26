Prefeitura assina ordem de serviço para retomada das obras da “Casa da Juventude” 

Investimento estimado em R$ 630 mil garantirá a conclusão do espaço voltado à qualificação, convivência e incentivo ao empreendedorismo jovem.

A ordem de serviço para retomada das obras da “Casa da Juventude” foi emitida pela Prefeitura de Votuporanga/SP, por intermédio da Secretaria de Obras Públicas, na última quinta-feira (21.mai), marcando uma nova etapa para conclusão do espaço destinado ao desenvolvimento, capacitação e inclusão de jovens do município. Um nova contratação foi necessária após a rescisão contratual com a empresa anteriormente responsável pela obra, motivada pelo descumprimento do cronograma físico-financeiro e atrasos recorrentes na execução dos serviços.

Mesmo após notificações emitidas pelo órgão competente, a situação não foi regularizada, ocasionando a paralisação das atividades. O investimento estimado para conclusão da obra é de aproximadamente R$ 630 mil.

A estrutura está implantada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, esquina com a Avenida José Martins Miraveti, em uma área de cerca de 240 metros quadrados.

O prefeito Jorge Seba (PSD) destacou que o espaço foi planejado para ampliar oportunidades aos jovens votuporanguenses: “Estamos falando de um ambiente preparado para incentivar conhecimento, qualificação e empreendedorismo. É um projeto que olha para frente e cria caminhos para que nossos jovens tenham mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, afirmou.

O local contará com estrutura voltada à convivência, capacitação e realização de atividades sociais, culturais e profissionais, oferecendo suporte para formação, troca de experiências e estímulo à geração de renda.

O empreendimento integra um programa do Governo do Estado de São Paulo destinado à implantação de espaços multiuso para o público jovem. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, com participação de outras pastas estaduais e da CDHU, e foi conquistada para o município por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari.