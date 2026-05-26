Rayan e Endrick são os mais jovens da Seleção em uma Copa do Mundo desde Ronaldo em 1994 

Com 19 anos, atacantes nasceram com intervalo de apenas 13 dias; Brasil não tinha dois jogadores sub-20 no mesmo Mundial desde 1966.

Mesmo apostando na experiência na convocação para a Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti não deixou de olhar para o futuro da seleção brasileira. Rayan e Endrick, ambos com 19 anos, são os jogadores mais jovens chamados para defender o Brasil em uma Copa desde Ronaldo, campeão em 1994 aos 17 anos e nove meses. Os dois atacantes nasceram em um intervalo de apenas 13 dias: Endrick em 21 de julho de 2006, Rayan no dia 3 de agosto.

Mais novo entre os 26 chamados por Ancelotti na última segunda-feira, Rayan teve ascensão meteórica até a Copa. Revelação do Vasco e hoje brilhando no Bournemouth, da Inglaterra, ele estreou na seleção brasileira na última Data Fifa antes da convocação final, em março deste ano. O atacante vai à Copa depois de atuar apenas 15 minutos pelo Brasil, nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Em entrevista ao “Seleção Sportv”, logo após a convocação, Rayan destacou a importância do Vasco e do seu treinador no clube carioca, Fernando Diniz, para o seu crescimento profissional.

“Muito feliz pela minha convocação, primeiramente agradeço a Deus pelo que está fazendo na minha vida. Sou muito grato ao Vasco, me ajudando para chegar até aqui no Bournemouth, e ao Diniz também, já liguei para ele. Com 19 anos jogar uma Copa do Mundo não é fácil, é para poucos, então estou muito feliz”, afirmou.

Rayan lembrou que conhece Endrick há quase uma década, já que os dois se enfrentaram muitas vezes por seus clubes em competições de base: “A gente se conhece desde os 11 anos de idade, vem se enfrentando, eu pelo Vasco e ele pelo Palmeiras, então é uma honra também estar chegando a essa Copa do Mundo com ele. Vai ser um momento muito feliz para mim.”

Endrick deslancha no Lyon

Endrick, que estreou no Palmeiras em 2022, aos 16 anos, tem um pouco mais de vivência na Seleção. O atual camisa 9 do Lyon foi convocado pela primeira vez em novembro de 2023, quando estreou contra a Colômbia.

O atacante de 19 anos disputou até agora 15 partidas e fez três gols com a Amarelinha. Assim como Rayan, ele aproveitou bem os 15 minutos que recebeu no amistoso contra a Croácia, sofrendo um pênalti e dando o passe para Gabriel Martinelli fechar a vitória por 3 a 1.

Para chegar à primeira Copa, Endrick precisou fazer uma mudança de rota, deixando o Real Madrid em janeiro deste ano, emprestado ao Lyon para ganhar mais oportunidades. Em menos de seis meses, conseguiu se destacar no time francês, com oito gols em 21 partidas.

Com Rayan e Endrick, o Brasil terá dois jogadores com menos de 20 anos em uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966. Começando uma renovação após o bicampeonato na Suécia-1958 e no Chile-1962, o técnico Vicente Feola levou para o Mundial da Inglaterra os atacantes Edu, revelação do Santos de 16 anos e 11 meses, e Tostão, do Cruzeiro, com 19 anos e sete meses. Quatro anos depois, os dois estariam na conquista do tricampeonato mundial na Copa de 70, no México.

*Com informações do ge