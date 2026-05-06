Deputado Carlão Pignatari é reconduzido à presidência da CPI dos Lixões na Alesp 

Reeleição ocorre após reconfiguração das comissões e reforça continuidade das investigações sobre aterros irregulares no Estado.

Na manhã desta quarta-feira (6.mai), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) foi novamente eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Lixões da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A recondução ocorre após mudanças na composição das comissões da Casa, motivadas pela janela partidária, que alterou a distribuição das bancadas e a configuração dos colegiados.

Criada por meio do Ato nº 190/2025, a CPI tem como finalidade investigar aterros irregulares, possíveis falhas na destinação de resíduos e responsabilidades envolvendo empresas e órgãos fiscalizadores. A comissão também busca propor medidas que contribuam para o aprimoramento da política ambiental e da gestão de resíduos sólidos no Estado.

Durante a reunião de reinstalação, os membros alinharam os próximos passos da CPI, sem deliberação imediata de requerimentos. Ficou acordado que, na próxima reunião, marcada para terça-feira, 12 de maio, às 9h, no plenário das comissões da Alesp, serão discutidos os 11 requerimentos já protocolados, podendo ainda ser incluídos novos pedidos até a data do encontro.

Entre os requerimentos apresentados, estão propostas de convocação de órgãos ambientais, entidades técnicas e representantes ligados à cadeia de gestão de resíduos. A estratégia inicial da comissão será ouvir essas instituições para, posteriormente, avançar com diligências e inspeções em campo.

Ao assumir novamente a presidência, o deputado destacou o compromisso com a condução responsável dos trabalhos. “Assumo com honra a presidência da CPI dos Lixões, uma comissão que terá a missão de investigar aterros irregulares e buscar soluções para problemas ambientais que impactam diretamente a qualidade de vida da população paulista. Nosso compromisso é conduzir os trabalhos com equilíbrio, transparência e responsabilidade, ouvindo órgãos competentes, especialistas e autoridades”, afirmou.

Segundo Carlão Pignatari, o foco é construir um diagnóstico preciso da situação dos lixões e aterros irregulares no Estado, identificando falhas na fiscalização, eventuais irregularidades em contratos e lacunas na política pública de destinação de resíduos: “Nosso objetivo é apontar caminhos concretos que fortaleçam a gestão ambiental e garantam mais segurança à população”, destacou.

A recondução reforça a continuidade das investigações iniciadas anteriormente e a expectativa de aprofundamento das apurações: “Seguimos trabalhando com seriedade, diálogo e dedicação para garantir mais desenvolvimento, respeito ao meio ambiente e qualidade de vida para nossa população”, concluiu o deputado estadual.