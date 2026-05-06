Antecipe sua doação para o Desafio do Bem!

Embora o Desafio do Bem esteja marcado para domingo (10/5), durante o Votu International Rodeo, a Santa Casa de Votuporanga faz um apelo para toda a região: não espere o evento para ajudar.

O Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira (7/5), mas a batalha mais importante não acontece apenas na arena: ela ocorre agora, nos leitos de hospital. Embora o Desafio do Bem esteja marcado para domingo (10/5), a Santa Casa de Votuporanga faz um apelo para toda a região: não espere o evento para ajudar. A necessidade das nossas crianças é imediata.

O Duelo que salva vidas

No domingo, viveremos um momento histórico no Centro de Eventos Helder Galera. Vitor Manoel Dias, o atual campeão de Barretos, encara o temido touro Rei do Norte em um duelo de gigantes promovido pela Companhia Tercio Miranda. Mas a verdadeira vitória será medida pela nossa capacidade de mobilização para transformar a saúde regional.

“Aproveitamos para expressar nosso profundo agradecimento a Tercio e Rosana Miranda, cuja liderança e comando à frente da Companhia Tercio Miranda têm sido fundamentais para mobilizar a região pelo segundo ano consecutivo em benefício da nossa Instituição”, disse o provedor Amaro Rodero.

Por que sua ajuda é urgente?

A renda deste desafio é o motor que viabilizará o novo Hospital Materno-Infantil, um projeto vital que beneficiará famílias de 52 cidades. Estamos construindo uma estrutura que mudará o destino de milhares de crianças:

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica Inédita: Hoje, nossas crianças precisam ser transferidas para São José do Rio Preto para sobreviver; com a sua ajuda, teremos 10 leitos de UTI Pediátrica aqui.

Hoje, nossas crianças precisam ser transferidas para São José do Rio Preto para sobreviver; com a sua ajuda, teremos aqui. UTI Neonatal com 20 leitos: Estrutura completa dividida em 10 UTIN, 7 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) e 3 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCA).

Estrutura completa dividida em 10 UTIN, 7 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) e 3 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCA). Centro Cirúrgico e Maternidade: 3 salas cirúrgicas e 3 quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) para um atendimento digno e humanizado.

Serão aproximadamente 8 mil m² de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos.

A viabilização desta obra monumental é fruto de uma união de forças, com investimentos anunciados pelo Governador Tarcísio de Freitas que somam R$ 15 milhões do Estado, além de R$ 20 milhões articulados entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e a própria Santa Casa.

A HORA É AGORA: COMO DOAR?

A contagem regressiva começou. Você pode salvar vidas hoje mesmo, sem sair de casa. Qualquer valor enviado agora é um tijolo a mais nesta construção que não pode parar.

CHAVE PIX AGORA: [email protected]

No dia 10 de maio, queremos celebrar não apenas os oito segundos de montaria, mas a união de uma região que escolheu não esperar para investir na vida. Doe agora!