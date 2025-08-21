Votuporanga realiza 2ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos 

Evento será realizado nesta quinta-feira (21), das 7h30 às 17h, na Cidade Universitária da Unifev, com palestras e debates sobre fortalecimento da democracia e garantia de direitos.
A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realiza nesta quinta-feira (21.ago), a 2ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos. O encontro será das 7h30 às 17h, na Cidade Universitária da Unifev, localizada na Av. Nasser Marão, 3069, Parque Industrial I.
Com o tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: Consolidar a Democracia, Resistir aos Retrocessos e Avançar na Garantia de Direitos para Todas as Pessoas”, a conferência reunirá autoridades, profissionais e a sociedade civil para dialogar sobre políticas públicas, desafios e estratégias para o fortalecimento da democracia e da proteção aos direitos humanos.
A Palestra Magna será conduzida por Dra. Bruna Marques Libânio Martins, juíza de direito da 2ª Vara Cível de Votuporanga; Dra. Ana Paula Stefanelli, advogada, que abordará a importância da defesa dos direitos fundamentais no cenário atual.
A Conferência Municipal dos Direitos Humanos é um espaço democrático de construção coletiva, possibilitando o debate de propostas e encaminhamentos para garantir dignidade, inclusão e cidadania a todas as pessoas.