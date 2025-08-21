Bairro Monte Verde sedia a 4ª edição da Copa de Futebol

Com início neste sábado (23) e final no dia 30, na Areninha do bairro, campeonato reúne 14 times de Votuporanga; O torneio será mata-mata, em futebol society com quatro jogadores de linha e um goleiro, em campo sintético. (imagem divulgação)

A Areninha do bairro Monte Verde, em Votuporanga, será o gramado da 4ª Copa Monte Verde de Futebol, torneio comunitário que se consolida como tradição esportiva e de lazer para a região.

A competição começa no sábado (23), às 13h, com rodada de cinco partidas. A final está marcada para o dia 30, às 16h, também na Areninha.

Idealizada pelo morador Welington Moreira, conhecido como Alemão, a copa chega à quarta edição reunindo 12 equipes da cidade, incluindo o time local do Monte Verde.

O torneio será disputado no formato mata-mata, em jogos de futebol society — quatro jogadores na linha e um no gol —, em campo de gramado sintético.

Welington explica que o objetivo do evento vai além do esporte, fortalecendo os vínculos comunitários e garantindo uso adequado da estrutura da Areninha.

“Desde que o espaço foi construído, nós sempre cuidamos dele. Até o secretário de esportes já destacou que é uma das arenas mais bem cuidadas de Votuporanga”, afirma ele.

A realização conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, do deputado Carlão Pignatari, do vereador Dr. Leandro e de colaboradores locais, entre eles Jonathan, dono do time do Monte Verde e parceiro da organização.

Segundo Welington, a iniciativa tem se tornado ponto de encontro para famílias e jovens do bairro.

“É a quarta copa que promovemos, sempre com o intuito de valorizar o esporte e oferecer momentos de integração para todos os moradores”, completa.

SERVIÇO

4ª Copa Monte Verde de Futebol

Dia: Sábado (23), às 13h

Local: Areninha do bairro Monte Verde

Entrada gratuita