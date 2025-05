Votuporanga promove a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, promoverá, na terça-feira (20/5), a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o evento será no Sest Senat, a partir das 7h30. É um espaço de participação social, onde a população, representantes do governo e da sociedade civil terão oportunidade para discutir propostas e estratégias no intuito de melhorar as políticas públicas voltadas à população idosa e o envelhecimento com dignidade.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento tem como principal objetivo avaliar se as ações voltadas à pessoa idosa estão em conformidade com as leis vigentes, como a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional do Idoso, além das diretrizes estaduais e municipais.

A proposta também é identificar se esses instrumentos legais precisam ser atualizados diante das transformações sociais e dos avanços científicos sobre o envelhecimento.

O encontro será discutido em cinco eixos temáticos:

Eixo 1 –Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

Eixo 2 -Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

Eixo 3 -Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa;

Eixo 4 – Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

Eixo 5 – Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro

Durante a programação, os participantes contarão com credenciamento, apresentação cultural, abertura oficial com autoridades, palestra magna conduzida pela professora mestre Marisa Aparecida Ferreira, que abordará o tema central da conferência.

Ao final do encontro, serão apresentadas e votadas as propostas construídas nos grupos e eleitos os delegados que representarão Votuporanga na etapa estadual do evento. O encerramento está previsto para às 13h.

Interessados em se inscrever, basta acessar o link : https://www.votuporanga.sp.gov.br/5–conferencia-municipal-dos-direitos-da-pessoa-idosa