Campanha do Dia das Mães ACV/ Porecatu sorteia prêmios; veja os vencedores

Ganhadora da BIZ é cliente do PORECATU.

Na manhã deste último sábado foi realizado o sorteio dos prêmios da Campanha do Dia das Mães da Associação Comercial com a parceria do Porecatu. Entre os prêmios, uma BIZ zero quilometro.

O sorteio aconteceu na Praça Cívica e contou com a presença de diretores e parceiros da Associação Comercial. Foram sorteados mais de R$30 mil em prêmios.

Além da moto, foram sorteados 5 vale compras de R$ 1mil cada para serem gastos no supermercados Porecatu, além de mais 5 vales compras de também de R$1 mil cada para serem usados em empresas participantes da campanha. Ao todo, foram sorteados 11 cupons. Os vendedores das lojas contempladas vão levar R$300 cada um.

GANHADORES

BIZ – Andréa Silva de Jesus – (PORECATU)

Vales compras Porecatu:

José Curti (Cochiço Jeans), Sara Esteves Cardoso (Porecatu), Aparecida Barbosa (Posto do Vilar), Iracela Gomes (De Haro), Eliezer Jesus dos Santos (Porecatu).

Vales Compras:

Geisa Ribeiro (Cris Park), Sueli Madrid (Rosa Mística), Cintia (Posto do Vilar), Claudete Silva (Porecatu) e Rosangela Graciano (Santa Cruz).